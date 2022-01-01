Пройдіть тест і дізнайтеся, чи ваш роботодавець – справжня мрія та як він піклується про команду

Статус надають за результатами опитування у 20 ключових сферах управління, оцінюючи компанії за 240 критеріями.



Зокрема це організація робочого середовища, залучення талантів, впровадження програм із навчання та карʼєрного зростання, турбота про добробут співробітників, їхні винагороди тощо. За кожною компанією, що бере участь в опитуванні, закріплюється спеціальний HR-аудитор, який перевіряє правдивість наданої інформації.





Торік інститут сертифікував 2191 роботодавця у світі. Індекс METRO Cash & Carry у 85,9% зі 100% – вищий, ніж у середньому по ритейлу серед європейських та міжнародних брендів. Для порівняння: середній індекс по Європі становить 84,7%, по світу – 85, 4%. METRO було відзначено майже в кожній сфері.



Цікаво дізнатися, чи ваш роботодавець такий самий турботливий, як METRO Cash & Carry? Пройдіть тестування та перевірте це!