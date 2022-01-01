Пройдіть тест і дізнайтеся, чи ваш роботодавець – справжня мрія та як він піклується про команду

За три роки великої війни українські компанії зазнали багатьох випробувань: ледь не головною проблемою стала кадрова криза. За результатами дослідження ринку праці, що провела Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА) восени 2024 року, найбільшими викликами є дефіцит кадрів, високі зарплатні очікування працівників, мобілізація та відтік кадрів.
Якщо у січні 2022-го на сайті robota.ua у середньому на день публікували 90 000 вакансій, то в березні 2024-го щоденна кількість вакансій перевищувала вже 106 000. Нині серед роботодавців точиться справжня боротьба за кваліфікованих працівників та працівниць. Тут вони пускають у хід усе – від фінансового стимулу до впровадження програм турботи та розвитку, створюючи комфортні умови для роботи й життя команди.
Top Employers
У 2025 році METRO Україна отримала сертифікацію Top Employers від Top Employers Institute, що вже понад 30 років визначає провідних роботодавців світу.
Статус надають за результатами опитування у 20 ключових сферах управління, оцінюючи компанії за 240 критеріями.
Зокрема це організація робочого середовища, залучення талантів, впровадження програм із навчання та карʼєрного зростання, турбота про добробут співробітників, їхні винагороди тощо. За кожною компанією, що бере участь в опитуванні, закріплюється спеціальний HR-аудитор, який перевіряє правдивість наданої інформації.
Торік інститут сертифікував 2191 роботодавця у світі. Індекс METRO Cash & Carry у 85,9% зі 100% – вищий, ніж у середньому по ритейлу серед європейських та міжнародних брендів. Для порівняння: середній індекс по Європі становить 84,7%, по світу – 85, 4%. METRO було відзначено майже в кожній сфері.
Цікаво дізнатися, чи ваш роботодавець такий самий турботливий, як METRO Cash & Carry? Пройдіть тестування та перевірте це!
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так, команди формуються згідно принципів інклюзії та панує відкрита комунікація
проводили якісь тренінги з питань безбарʼєрності, але це не системна робота
ні, тут навіть і слів таких не чули
У METRO просувають різноманітність команди, підкреслюючи особистості та захоплення людей, а не їхні функції чи демографічні характеристики. У команді гармонійно поєднуються 51% жінок і 49% чоловіків від 18 до 73 років з усієї країни.
Також тут активно використовують словник безбарʼєрності та фемінітиви. А через те, що в компанії працюють люди з порушенням слуху, загальні збори онлайн супроводжуються перекладом на жестову мову.
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так, тут чудові можливості для навчання та розвитку – від розгорнутих інструкцій до відео та повноцінних електронних курсів
за запитом оплачують 30–50% вартості навчання на курсах
ні, весь свій розвиток я забезпечую самостійно
Кожен та кожна в METRO має доступ до всіх навчальних матеріалів, які подані в електронному форматі: близько 800 українською та понад 1500 англійською. Залежно від результатів роботи та оцінки потенціалу співробітника та співробітниці, HR-спеціалісти/ки компанії розробляють персоналізовану програму для працівників та працівниць із фокусом на інноваційність та диджитальність. Наприклад, минулоріч приблизно 600 співробітників та співробітниць взяли участь у заходах, присвячених розумінню диджитальної трансформації.
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ні, жодного разу, зарплата приходить на банківський рахунок точно у зазначений день календаря
були час від часу (під час ковіду, у перші місяці війни або з інших причин)
постійно затримують, і мене це бентежить
За останні 10 років не було жодного місяця, коли б зарплату в METRO не виплатили в конкретну визначену дату. А в лютому 2022 року її переказали співробітникам та співробітницям на чотири дні раніше, просто у день повномасштабного вторгнення. Прозора та чесна взаємодія з працівниками та працівницями, забезпечення високих стандартів щодо безпеки та гідних умов праці є основними принципами компанії METRO.
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цілком задоволений/на, адже у компанії діє багато соціальних програм
маємо в офісі кавомашину та печиво
як такого соцпакета не маємо
METRO дає впевненість команді, надаючи їм медичне страхування та матеріальну допомогу. До того ж усі співробітники та співробітниці компанії мають доступ до партнерських знижок. Різноманіття та збалансованість бенефітів дозволяють формувати персоналізовану пропозицію, доцільну для кожного окремого працівника і працівниці.
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я б хотів/ла рости в компанії і будувати тут свою карʼєру
можу вирости в карʼєрному плані, лише коли хтось піде на пенсію або звільниться
амбіції у мене є, але у моїй компанії в цьому напрямі зовсім немає перспектив
У METRO практикують внутрішнє кар'єрне консультування та менторську підтримку щодо побудови карʼєри. У співробітника/ці є можливість управляти власною кар'єрою, обравши один із трьох векторів: горизонтальний, вертикальний або кросфункціональний. А одним із принципів METRO є рівні можливості. 70% управлінських посад обіймають жінки, серед керівників та керівниць багато внутрішньо переміщених осіб та людей з інвалідністю.
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люблю нашу спільноту і залюбки комунікую з усією командою
спілкуюся тільки з людьми зі свого відділу
не маю бажання із кимось комунікувати, та й у компанії немає для цього жодних умов
Потужний нетворк – один із напрямів, на якому фокусується METRO. Тут є багато майданчиків для розвитку спільнот різного спрямування. Наприклад, комʼюніті з інновацій та диджитальності Digit.All, з розвитку лідерства «Спільнота менторів», із пошуку однодумців та взаємодії з ними «METRO Думці». Буває, що в такі спільноти об'єднуються по 500 людей.
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звісно, таке буває, але про них попереджають заздалегідь, тому стрес від цих змін мінімальний
зміни бувають нечасто, але щоразу як грім серед ясного неба
та постійно щось змінюють: то в робочих процесах, то в організації роботи. Це дуже виснажує
У METRO – зважений підхід до реалізації змін, адже тут дбайливо ставляться до острахів і ризиків команди. У разі необхідності надають всебічну підтримку співробітникам та співробітницям, визнаючи їхній внесок у позитивні зміни.
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так, у нас регулярно відбуваються зустрічі, на яких кожен та кожна може висловити власну думку
можна написати на електронну пошту, але не факт, що отримаю відповідь
ні, у нас менеджмент – це окрема недоторканна група, до якої не підступитись
У METRO існують практики діалогу за допомогою таунхолів, а також адресні подяки будь-якому співробітникові чи співробітниці через внутрішню програму «Дай 5!». Власне, її і створили, щоб винагороджувати людей за активність, турботу та лояльність. Вдячність перераховується у вигляді п’яти балів на баланс колеги, які можна витратити на подарунки у магазині.
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так, якщо моя робота не потребує безпосереднього контакту з людьми
лише за попередньою домовленістю
ні, нам не настільки довіряють
Повний ремоут для офісу – Full Flex у METRO – надає можливість працювати будь-де, у бізнес-години протягом тижня. При цьому в компанії забезпечують працівників та працівниць інструментами для ефективної віддаленої роботи та взаємодії.
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так, компанія робить усе можливе, аби мені було приємно працювати
я би багато чого змінив в організації робочого середовища, але загалом мене влаштовує
ні, і навряд чи це колись зміниться
У METRO постійно працюють над тим, щоб зробити робоче середовище комфортним для працівників та працівниць. Тут впроваджують коучинг та психологічну підтримку, консультації нутриціологів та юристів з особистих питань. Лінія психологічної підтримки METRO допомагає дбати про ментальне здоров'я співробітників. Кожному та кожній доступні 12 індивідуальних консультацій протягом року, витрати на які покриває компанія.
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20 балів
Ваш роботодавець –
мрія!
Вам справді пощастило з компанією. Прагнете навчатися та розвиватися? Ваш роботодавець пропонує безліч курсів та тренінгів. Мрієте про кар'єрні висоти? Для цього у нього є ментори, персоналізовані програми та цифрові курси. А чого вартують приємні фішки у вигляді гнучкого графіку – можна працювати, де хочеш, адже головне – результат. До того ж ваш роботодавець активно підтримує різноманітність та інклюзивність, забезпечуючи безбар'єрне середовище та рівні можливості для всіх для всіх співробітників та співробітниць.
Тому без жодних перешкод ви справді можете досягти карʼєрних висот. Тут надають справжню підтримку – від психологічної до юридичної. Ви відчуваєте себе не просто частиною команди, а дійсно активним учасником процесу.
Тут ви можете дізнатися про вакансії, відкриті у METRO Cash & Carry. Готуйте резюме і вперед до нових звершень!
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15-19 балів
Усе досить непогано
Ваш роботодавець майже ідеальний. Це як мати улюблену кав’ярню, де ваш напій завжди теплий, але з пінкою, яка виглядає трохи підозріло. Начебто все добре, але отой «нюанс» не дає вам відчути абсолютне щастя. Можливо, це занадто часті корпоративи, на яких ви завжди чомусь граєте роль сніговика? Або ж постійний дефіцит кавових ложок у офісі, через що ви змушені розмішувати цукор флешкою?
Але головне – ваша робота точно не про «більше плачу, ніж сміюся». Ваш роботодавець хороший, просто йому потрібно трошки більше уваги до дрібниць.
Тут ви можете дізнатися про вакансії, відкриті у METRO Cash & Carry. Готуйте резюме і вперед до нових звершень!
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8-14 балів
Фіфті-фіфті
Ви вже почали мріяти про кар'єрні висоти, але поки що не все йде гладко. Вам бракує можливостей для особистого розвитку або кар'єрного зростання. Варто памʼятати, що роботодавець – не чарівник, який зчитує думки. Просіть більше відповідальних завдань та цікавих проєктів. Повірте, ваша ініціатива не залишиться непоміченою і навіть найсуворіший бос розтане, коли побачить ініціативну людину. Тож уперед, до нових звершень!
Тут ви можете дізнатися про вакансії, відкриті у METRO Cash & Carry. Готуйте резюме і вперед до нових звершень!
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0-7 балів
Вам треба серйозно поговорити
Ваша компанія – це такий собі квест: то нудно, то раптово підкидають цікаві завдання. Вочевидь вам бракує підтримки, можливостей для розвитку або просто відчуття, що вас цінують. Не поспішайте рвати відносини. Спробуйте спочатку поговорити із керівництвом: висловте свої зауваження, пропозиції та очікування. Якщо діалог не принесе результатів, пакуйте речі та змінюйте паролі. Пам'ятайте, зміни починаються з нас самих. Адже у будь-якій ситуації можна знайти позитивні моменти. Світ сповнений нових можливостей, не бійтеся зробити крок і знайти роботодавця мрії.
Тут ви можете дізнатися про вакансії, відкриті у METRO Cash & Carry. Готуйте резюме і вперед до нових звершень!
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